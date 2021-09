Fiscalização fecha cerco a transporte de produtos perigosos

Primeiras fiscalizações que ocorreram nesta segunda (13/9) (foto: ANTT/Divulgação) A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está realizando uma sequência de operações de fiscalização de transportes de produtos perigosos em todo o país. A ação teve início na manhã desta segunda (13/9) e tem previsão de duração até a sexta-feira (17/9).

De acordo com a ANTT, na operação estarão presentes 52 agentes que irão fiscalizar 27 municípios brasileiros distribuídos em todas as unidades regionais da Agência.

A expectativa da Agência é fiscalizar mais de dois mil caminhões. Além de Minas Gerais, as ações também serão realizadas nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Goiàs, além do Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira