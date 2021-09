Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos sete pessoas feridas

(foto: CBMDF/Divulgação) Um acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão carregado de baterias resultou em sete pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13/9). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) o ônibus teria batido na traseira do caminhão na BR 060, no KM 15, área de Goiás.









Ao todo, sete pessoas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), CBMDF e Concessionária Triunfo. As vítimas foram encaminhadas para Anápolis (GO), Alexânia (GO), Gama e Ceilândia. Três, segundo a polícia, estavam em estado grave.





A PRF continua no local prestando atendimento.