Mulher tem mal súbito e invade praia cheia com o carro

Uma mulher de 40 anos causou enorme susto a várias pessoas que estavam na praia Enseada de Guarujá na manhã deste domingo (12/9), ao perder o controle de sua caminhonete, uma Fiat Toro branca, e atingir a faixa da areia. Ela sentiu um mal súbito e ainda bateu em um outro veículo, na Avenida Miguel Estefano, antes de invadir a praia.

Segundo testemunhas, ela guiou o carro por cerca de 400 metros e só foi salva graças a um banhista que correu e puxou o freio de mão do carro.

Imagens nas redes sociais mostram exatamente o momento em que a mulher atingiu a praia e assustou os visitantes. Em pânico, muitas pessoas saíram correndo da areia. Apesar do susto, ninguém foi atropelado.

Vários turistas perceberam o descontrole do veículo e gritavam para quem estivesse no caminho sair do trajeto.