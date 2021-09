'Webinário' vai abordar dados sobre deficiência

O Instituto Olga Kos de Inclusão realizará, nos próximos dias 13, 14 e 15, o "Webinário Nacional sobre Dados e Informações sobre Deficiência", em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por intermédio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD).



O evento online visa debater o conceito de deficiência na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e sua incorporação nas pesquisas públicas brasileiras. Fará também a releitura dos dados e pesquisas sobre as pessoas com deficiência no Brasil e criará o Índice Nacional de Inclusão Olga Kos da Pessoa com Deficiência, um sistema em desenvolvimento para identificar o grau de inclusão social das pessoas com deficiência no Brasil.



A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável define compromissos para a construção de sociedades justas e inclusivas com base no respeito pelos direitos humanos. "Isso ressalta o reconhecimento das pessoas com deficiência como atores-chaves nesse processo e para isso é preciso ter um esforço coletivo para alcançar a plena inclusão", explica a secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar. O Webinário terá transmissão ao vivo pelas redes sociais @mdhbrasil, legendasem tempo real e intérprete de Libras.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.