Mulher se recusa a usar máscara no metrô e quebra vidraça de bilheteria

Passageira tentou agredir os agentes e quebrou a vidraça da bilheteria da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (foto: SindMetrô/Divulgação)

Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (10/9) após passar a catraca do metrô sem pagar e se recusar a usar máscaras. Segundo relatos, ela foi advertida pelos funcionários e se revoltou.





A passageira tentou agredir os agentes e quebrou, com uma pedra, a vidraça da bilheteria da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. O caso aconteceu na Estação Praça do Relógio, em Taguatinga.

A Polícia Militar (PM) foi chamada ao local e a levou para a 12º Delegacia de Polícia (DP) por dano qualificado, ato obsceno e infração às medidas sanitárias.





O Metrô pontua que nenhum empregado se feriu e que a pedra foi arremessada contra a vidraça de um guichê que estava sem funcionário.