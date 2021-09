Crise hídrica: maior hidrelétrica de SP registra 6% de água em reservatório

Maior usina de São Paulo pode ser desligada caso a crise hídrica permaneça (foto: Commons Wikimedia/Reprodução )

Os impactos da crise hídrica já são sentidos no estado de São Paulo. Duas hidrelétricas paulistas passaram a funcionar com níveis de água muito abaixo do recomendado. As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim.