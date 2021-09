Prefeitura do Rio prorroga medidas restritivas até dia 20, mas flexibiliza regras

Apesar de manter as medidas de restrição até pelo menos o próximo dia 20, a Prefeitura do Rio flexibilizou nesta sexta-feira, 10, algumas das medidas de contenção à pandemia do coronavírus. A capacidade de lotação de alguns estabelecimentos aumentou graças à diminuição do distanciamento social exigido. Por outro lado, o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança segue suspenso.



Pelas regras, academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento poderão ter aulas em grupos, desde que seja exigido o uso de máscaras e o distanciamento de um metro.



Bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e outros podem oferecer consumo apenas para clientes sentados, com distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras.



Locais de uso coletivo, como cinemas, teatros e shopping centers, poderão operar com 60% da capacidade.



No decreto publicado no Diário Oficial do município, a prefeitura também informa que organizadores de eventos em geral podem solicitar a realização de "eventos-teste" com a presença de público.



Para tanto, contudo, terão de ser respeitadas uma série de exigências de controle.