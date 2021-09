Acidente com carros de bolsonaristas viraliza nas redes; saiba onde foi

As manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram os principais assuntos nas redes sociais no dia 7 de setembro. Na noite desta terça-feira, um vídeo mostrando um acidente de carro em uma carreata pró governo federal viralizou nas redes sociais.

A gravação de 28 segundos mostra seis veículos "engavetados" e um tumulto de pessoas envolvidas. Na manhã desta quarta-feira, a cena já conta com mais de 472,2 mil visualizações na rede social Twitter.

O vídeo viralizou após ser postado no perfil de uma pessoa que mora em João Pessoa, na Paraíba, mas o acidente aconteceu em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Conforme depoimento de usuários da rede social, a manifestação a favor do presidente Bolsonaro estava concentrada na Avenida Lions Internacional, onde houve o engavetamento. Testemunhas afirmaram que um motorista embriagado causou o acidente

Mas, segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A PM completa que os envolvidos vão registrar um Boletim de Ocorrência.

Gerando emprego pra muito mecânico e funileiro %uD83E%uDD70%uD83E%uDD70%uD83E%uDD70



Verdadeiros patriotas %u2014 rapha (@rskhalil) September 8, 2021

Engraçado que não se vê um carro popular né? A elite querendo que o pobre se foda msm e foi pra rua por isso. %u2014 Vacinada 50% Cuca (@lorenaparanhos5) September 8, 2021

o que eu acho engraçado nisso é o Siena ferrado no meio de um bando de carro de luxo



é aquilo, pobre quer ser de direita, seja, mas meu caro, tenta dar uma olhadinha pra vê se vale a pena %u2014 heitor %uD83D%uDC89%uD83D%uDC0A (@Heitors_p) September 8, 2021

Na publicação que viralizou no Twitter, os internautas comentaram o acidente com sarcasmo. "Pobre do Siena que tá ali no meio", escreveu uma pessoa.* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira