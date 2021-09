COVID-19: Rio registra a maior média móvel de mortes desde junho

(foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

O estado do Rio de Janeiro chegou nessa segunda-feira (6/7) à maior média móvel de mortes por COVID-19 desde 26 de junho, segundo o painel de dados Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).O estado teve 142 mortes por dia nos últimos sete dias, patamar que representa um aumento de 33% em relação a 14 dias atrás. Na capital fluminense, o número de casos também subiu cerca de 30% em relação há 14 dias.A cidade do Rio de Janeiro registrou ontem uma média móvel de cerca de 68 mortes por dia nos últimos sete dias. Pesquisadores da fundação tem alertado que o estado caminha em direção contrária ao país, que apresenta queda nos óbitos e está na menor média móvel de vítimas desde o ano passado.A capital fluminense é considerada epicentro da variante Delta, que já se tornou dominante em relação às outras cepas do SARS-CoV-2.O Observatório Covid-19 da Fiocruz destacou em seu último boletim que considera que o estado do Rio de Janeiro é o que mais preocupa em relação à taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para COVID-19, com a região metropolitana da capital apresentando percentuais críticos de ocupação: Rio de Janeiro (96%) - Belford Roxo (100%), Duque de Caxias (94%), Guapimirim (90%), Nova Iguaçu (85%), Queimados (78%) e São João do Meriti (83%).