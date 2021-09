Mortes por COVID no Brasil caem pela 10ª semana consecutiva, mostra Fiocruz

(foto: Myke Sena/MS)

O Brasil registra, pela décima semana consecutiva, queda no número de óbitos pela COVID-19. De acordo com o Boletim Observatório COVID-19 da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira (3/9), houve uma redução média diária de 1,6% das mortes durante a semana de 15 a 28 de agosto. O número de casos da doença também sofreu queda: 2,4% a menos por dia no mesmo período.