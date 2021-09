Homem esfaqueia parceiro de sinuca em bar e tem que ser contido; veja vídeo

Imagens do circuito de segurança de um bar, em Brasília, registraram o momento em que um homem, de 30 anos, investe contra outro com uma faca. O crime aconteceu na sexta-feira (27/7), e no mesmo dia, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o suspeito preventivamente ().

O vídeo mostra os dois homens dentro de um bar de sinuca. Eles discutem e a vítima segura um pedaço de pau, enquanto o outro rapaz está armado com uma faca. Durante a briga, o suspeito desfere golpes contra o outro.

Populares que viram a situação partem para cima do agressor com pedaços de pau e tentam afastá-lo do rapaz, momento em que a vítima consegue correr. O suspeito foge em seguida. "O crime foi praticado em razão de uma dívida de jogo de sinuca, aproximadamente, R$ 200", explicou o delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), João Guilherme. Segundo o investigador, após o desentendimento ocasionado pelo jogo, o suspeito saiu e retornou ao local com a arma branca e atingiu no tórax e a cabeça da vítima.