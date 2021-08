'Está nos ouvindo', diz pai de mulher atropelada, após retirada de sedação

"O dreno da cabeça foi retirado, sim, mas ela ainda está entubada. A partir daí, começa a ter uma reação de saída desse processo. Ainda está dormindo, mas ela tem pequenas reações de mexer um pouco o braço e a cabeça. E ainda não abriu os olhos. A gente nota que ela está nos ouvindo de alguma forma", afirma.





Segundo apuração da reportagem, um neurologista informou à família que a evolução de Tatiana "está indo bem, dentro do esperado". O médico explica quem como a servidora estava com a sedação muito alta, de Propofol e Fentanil (dois analgésicos anestesiantes), a recuperação da paciente vai demorar, mas está "metabolizando bem".





Motorista preso





Na sexta-feira (27/8), a Justiça do Distrito Federal negou o pedido de habeas corpus em favor de Paulo Ricardo Milhomem, que atropelou Tatiana Machado Matsunaga, na QI 19, no Lago Sul. A decisão foi do desembargador Roberval Casemiro Belinati, da 2ª Turma Criminal, que considerou legítima a decisão de manter o acusado em prisão preventiva.





Os advogados do acusado, Afonso Neto e Leonardo de Carvalho, entraram com um pedido de habeas corpus para que Paulo Ricardo responda ao processo em liberdade. Na justificativa, a defesa alegou que o cliente buscou voluntariamente a autoridade policial para explicar os fatos, que se trata de réu primário e que tem bons antecedentes, além de residência física.





Paulo Milhomem está preso preventivamente no 19º Batalhão da Polícia Militar - conhecido como Papudinha e localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. Ele foi preso depois de se apresentar à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), pouco depois do atropelamento. Paulo pode responder por crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A pena varia de 12 a 30 anos de prisão.