COVID-19: 60% dos motoristas de aplicativo receberam a 1º dose da vacina

Mais de 20% dos motoristas de aplicativo completaram o ciclo de imunização contra a COVID-19 no Brasil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Após quase um ano e meio do início da pandemia, milhares de brasileiros estão sendo vacinados todos os dias contra a COVID-19. Pouco a pouco, o país, junto ao restante do mundo, vem retomando suas atividades.









Quanto aos passageiros, 70% dos usuários declararam já terem se vacinado, ao menos com a primeira dose.





A pesquisa foi feita com 629 usuários da plataforma e de outros meios de transporte, entre 26 de julho e 6 de agosto deste ano, e teve a participação de motoristas e passageiros. O objetivo foi compreender as mudanças no comportamento ocasionadas pela pandemia e o hábitos adotados para evitar a contaminação durante as corridas.



Qual o transporte mais seguro em meio à pandemia?





Segundo a pesquisa, os veículos por aplicativo estão entre os meios de transporte mais seguros contra a pandemia. Do total de entrevistados, 44,6% acreditam que esta seja a forma de transporte menos exposta ao vírus.





Outros 48,2% defendem que o carro próprio é a melhor opção. Enquanto 39,3% afirmam que andar a pé diminui as chances de contágio.





Por outro lado, mesmo com o avanço da vacina, boa parte das pessoas permanecem tão preocupadas como antes do imunizante. Entre os passageiros, 42% ainda estão receosos, além dos 45% dos motoristas que também compartilham essa preocupação.





Medidas de prevenção

Mesmo com o avanço da vacinação, as medidas de prevenção da COVID-19 são de extrema importância. De acordo com a pesquisa da 99, a maioria das pessoas considera que campanhas de conscientização são o principal fator de estímulo para o combate ao vírus (71,4%). Na sequência vêm monitoramento (45,1%) e aplicação de multas em quem desrespeitar as normas (32,1%).





“Mesmo com a vacinação, é preciso manter as medidas protetivas apoiando os condutores para que eles protejam a si mesmo e aos passageiros", afirma Tatiana Scatena, diretora de Segurança da 99.





Ainda segundo o levantamento, entre os itens protetivos que deixam as pessoas mais seguras em viagens de aplicativo, 87,5% dos passageiros mencionam o uso de máscaras e 71% a presença de álcool em gel nos carros. Entre os motoristas, foram 93,7% e 89%, respectivamente.