Em vídeo, pastor André Valadão ri do termo ''anã'' é e criticado

André Valadão estava respondendo mensagens de seguidores quando se envolveu na polêmica (foto: Reprodução/Redes sociais)

O pastor André Valadão foi acusado por internautas de fazer piada sobre pessoas com nanismo. Em 13 de agosto, ele estava respondendo a perguntas enviadas por seguidores no Instagram quando se referiu a uma mulher usando o termo “anã”.





“Pastor, estou namorando uma anã. Será que é presente de Deus ou só uma lembrancinha?”, perguntou um seguidor. Valadão riu e respondeu “que não poderia falar assim com uma anã”.





“Tem gente que é grande demais e tem gente que é pequena demais, ué? Não pode falar assim não, mas é engraçado”, afirmou. Na legenda da publicação, o pastor escreveu: “Gente! Dádiva de Deus é dádiva de Deus! Agradece!” Ele foi criticado por usar o termo de forma pejorativa.





“Na sexta-feira, acordamos com um vídeo infeliz do pastor André Valadão, superpreconceituoso e capacitista. Para quem é um líder religioso, é um total absurdo. Todas as associações de nanismo brasileiras que comentam na publicação infeliz, ele apenas apaga, bloqueia ou ignora. Em alguns Instagrams, ele já viu pessoas com nanismo comentando sobre o caso, porém não fala nada”, disse a delegada da Associação de Nanismo Brasil (Annabra), Livia Vasconcelos, em entrevista à coluna do jornalista Léo Dias.





A delegada pediu ainda que as pessoas não se calem diante do caso. “Estamos em 2021, e isso não pode acontecer e não podemos nos calar. Não por nós, mas pelas crianças com nanismo, pelos pais dessas crianças e pelos adultos com nanismo que são inseguras.”

*Estagiária sob supervisão