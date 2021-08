PF realiza operação contra esquema de pagamento de propina no Dnit

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Operações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão no alvo da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24/8). São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Daia no Distrito Federal, São Paulo, Tocantins e Goiás. O objetivo é aprofundar as investigações sobre a atuação de lobistas que favoreciam uma empresa operadora de portos secos.