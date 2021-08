Brasil recebe dois lotes da vacina da Pfizer neste domingo

A Pfizer entrega neste domingo (22/8) 2.152.800 doses da vacina (foto: Divulgação Ministério da Saúde)

O Brasil recebe neste domingo (22) 2.152.800 doses da vacina da Pfizer. A primeira parte dos imunizantes chegou no início da manhã e outra chega à tarde. O primeiro carregamento, com 1.076.400 doses, pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 7h30. O segundo pousou pouco depois das 16h.