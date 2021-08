Olavo de Carvalho volta a ser internado em São Paulo com infecção grave

(foto: Olavo de Carvalho trata um grave de infeção generalizada no Hospital Incor, em São Paulo.)









Em julho, Olavo foi submetido a tratamento semelhante no Incor, que durou aproximadamente três semanas. Na ocasião, ele foi encaminhado ao hospital direto do aeroporto de Guarulhos, tão logo chegou dos Estados Unidos. O escritor apresentava sintomas como diarreia, anemia e sangramento urinário.





Exames feitos pela equipe médica detectaram uma infecção urinária bacteriana. O idoso foi, então, submetido a um procedimento de inserção de uma sonda versical. Trata-se de um tubo encaixado da uretra até a bexiga para drenagem da urina.





Alguns dias depois, Carvalho fez uma cirurgia na bexiga conduzida pelo cardiologista José Antônio Ramires. A intervenção foi realizada para extrair quatro lesões no órgão, que causavam sangramentos.





Um mês antes, o influenciador digital passou por outra operação - desta vez, nos Estados Unidos, para retirada de um tumor também na bexiga.

O guru bolsonarista, escritor e influenciador digital Olavo de Carvalho, de 74 anos, voltou a ser internado no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. Segundo informações do jornal O Globo, ele deu entrada na UTI na última segunda-feira (9/8). Carvalho trata um quadro grave de infecção urinária, que evoluiu para sepse - termo técnico usado para definir a infecção generalizada.