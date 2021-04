Guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho volta a ser internado nos EUA

Em fevereiro, Olavo de Carvalho também foi hospitalizado por causa de pneumonia (foto: Reprodução de Internet)

O escritor de extrema direita, 73 anos, conhecido como o guru do governo, foi hospitalizado em Richmond, nos Estados Unidos, após apresentar problemas respiratórios.A informação foi divulgada por meio de uma nota no Telegram, que afirma que "apesar da internação, o prof. Olavo está bem e o quadro não é considerado grave".A previsão era de que Olavo ministrasse hoje uma aula inaugural sobre. Ainda assim, completa o recado, ele gravou uma parte introdutória do conteúdo previsto diretamente do hospital.Em fevereiro, o Facebook suspendeu temporariamente as publicações de Olavo com acusação de propagação de discurso de ódio, assédio e bullying na rede.Ele foi impedido de fazer publicações e comentários por sete dias. No final do mesmo mês, ele teve uma