Acidente com helicóptero do Exército no AM mata militar; veja o vídeo

Causas do acidente são desconhecidas (foto: Reprodução)

Um militar morreu e outros cinco ficaram feridas depois que um helicóptero do Exército caiu nesta sexta-feira (13/8) numa fazenda no município de Careiro da Várzea (AM), distante 25 quilômetros de Manaus. Os tripulantes que sobreviveram foram socorridos e levados a um hospital da capital do estado.

O Comando de Aviação do Exército (CAvEx) informou que o acidente com a aeronave, modelo Pantera, aconteceu cinco minutos após a decolagem, em Manaus. O helicóptero caiu dentro de uma fazenda.





Segundo as autoridades, chovia muito no momento da queda. As causas ainda são desconhecidas.

Uma equipe da Aviação do Exército, especializada em acidentes aeronáuticos, vai investigar o que causou o acidente. O Comando Militar afirmou ainda que vai dar todo o suporte aos militares envolvidos no acidente e familiares.





Populares publicaram vídeos nas redes sociais que mostram as circunstâncias do acidente.