Motorista de vice-governadora, PM é morto a tiros em assalto no Recife

Um inquérito já foi instaurado para reunir evidências que levem à elucidação do crime (foto: Reprodução/WhatsApp) servia como motorista da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, foi morto a tiros nesta terça-feira (20/7), durante um assalto na Rua Prefeito Agostinho Nunes Machado, no Sítio dos Pintos, Zona Norte do Recife. Um suspeito foi preso no local. O terceiro sargento da Polícia Militar Adelcio Miguel Ângelo Júnior, 43 anos, quecomo motorista da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, foi morto a tiros nesta terça-feira (20/7), durante um assalto na Rua Prefeito Agostinho Nunes Machado, no Sítio dos Pintos, Zona Norte do Recife. Umfoi preso no local.









Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil através de nota, um inquérito já foi instaurado para reunir evidências que levem à elucidação do crime.





Já a vice-governadora do estado, Luciana Santos, demonstrou pesar pelo assassinato do sargento que era parte de sua equipe. "Estamos todos consternados com a notícia da morte do sargento Ângelo. Membro da nossa equipe, durante todo o tempo de convivência demonstrou ser uma pessoa de paz. Sempre muito tranquilo e de atitudes gentis, conquistou o respeito e o afeto de todos que trabalhavam com ele, tanto entre os civis, como entre os colegas da Casa Militar. Sua esposa, seus filhos e toda a família têm toda minha solidariedade".





Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco em busca de mais detalhes sobre o caso, mas até o momento da publicação do texto, não obtivemos resposta.





Confira, na íntegra, a nota enviada pela Polícia Civil:





"As forças de segurança estão trabalhando de forma integrada nas investigações sobre a morte de um policial militar, em Sítio dos Pintos, no Recife, no início da tarde de hoje (21/07). Ele estava de folga, quando foi vítima de um possível latrocínio, conforme as investigações iniciais. Ao ser baleado, não resistiu aos ferimentos.





O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa instaurou inquérito e está reunindo elementos, informações e provas de modo a esclarecer os fatos com maior brevidade e punir os responsáveis. Um suspeito foi preso em flagrante, pelo crime de latrocínio, por policiais do 11.º Batalhão da PMPE, responsável pelo policiamento ostensivo nessa área. Os trabalhos prosseguem.





O policial militar tinha 14 anos de PMPE e há 4 anos estava à disposição da Casa Militar. Deixou esposa e dois filhos. A Polícia Militar, assim como a Casa Militar, estão prestando assistência aos familiares. Essa é uma perda irreparável para a corporação, a segurança pública, companheiros de trabalho, amigos e parentes".