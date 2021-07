Médica é flagrada em festa com 1.500 pessoas e ofende repórteres; veja

A mulher, que se diz médica, foi flagrada pela equipe de reportagem na festa e partiu para o ataque. "Eu não vou nem falar com vocês. Você para mim não vale nada. Câmera para mim não vale nada", disse. "Eu, como médica e vacinada, vou para onde eu quiser", continuou.

Campos do Jordão instala barreiras após grande aglomeração no Corpus Christi

Campos do Jordão usa cerca metálica para evitar aglomeração durante feriado

Médica ofende equipes de reportagem na saída de festa clandestina de luxo em SP %uD83E%uDD22%uD83E%uDD2E #lixodemulher pic.twitter.com/2mFuuxWq19 — thomas rüdiger hahn (@trhtomate) July 20, 2021

Ela disse que trabalha no Hospital Geral do Grajaú, mas a Secretaria de Saúde de São Paulo disse que ela não faz mais parte do corpo clínico da instituição desde 2020.