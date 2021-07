MP denuncia 12 policiais por morte de jovens em baile funk em Paraisópolis

Promotores pedem ainda a fixação de um valor de reparação pelos danos físicos e morais causados pela ação policial (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Ministério Público de São Paulo denunciou 13 policiais militares que participaram de uma operação na comunidade de Paraisópolis, em dezembro de 2019, que resultou na morte de nove jovens. Desses, 12 foram denunciados por homicídio e um por colocar pessoas em perigo com uma explosão. de São Paulo13que participaram de uma operação na comunidade de, em dezembro de 2019, que resultou nade nove. Desses, 12 foram denunciados por homicídio e um por colocar pessoas em perigo com uma explosão.





A chamada Operação Pancadão tinha como objetivo interromper um baile funk que ocorria naquela noite. No entanto, de acordo com a promotoria, os policiais agrediram os participantes com golpes de cassetete, bastões de ferro e gás de pimenta. Um dos policiais é acusado de tentar lançado um morteiro contra multidão.









Os promotores Neudival Mascarenhas Filho, Luciana André Jordão Dias e Alexandre Rocha Almeida de Moraes pedem ainda a fixação de um valor de reparação pelos danos físicos e morais causados pela ação.





Defesa





Responsável pela defesa de parte dos policiais acusados, o advogado Fernando Capano afirma, por nota, que não há conexão entre as ações dos policiais naquela noite e as mortes dos jovens.





"Fartas são as provas obtidas nos inquéritos que nos conduzem para conclusões muito distintas e, segundo pensamos, forçar uma 'narrativa' no sentido da prática do homicídio, é prestar um desserviço para a apuração dos verdadeiros responsáveis pela tragédia havida naquela oportunidade", ressaltou o advogado.