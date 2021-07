Homem estupra enteada menor e a obriga a registrar bebê no nome do namorado

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil ) preso preventivamente acusado de estuprar e engravidar a enteada, que na época tinha 13 anos, em Palestina de Goiás, há 292 Km de Goiânia. O homem confessou que estuprava a criança desde os 12 anos. Um homem de 40 anos foipreventivamente acusado dea enteada, que na época tinha 13 anos, em Palestina de Goiás, há 292 Km de Goiânia. O homemque estuprava a criança desde os 12 anos.









A vítima, hoje com 16 anos, tomou coragem para denunciar depois de anos de abuso. De acordo com o padrasto, os estupros ocorriam sempre que a mãe deixava ele a sós com a criança. Ele também relatou que via semelhanças entre ele e o bebê, mas que não queria assumir a paternidade para tentar salvar o casamento com a mãe da menina.





Segundo a polícia, o namorado da menina chegou a desconfiar que não era o pai do bebê e queria fazer um teste de DNA, mas foi dissuadido da ideia pelo padrasto.