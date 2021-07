Cidade de SP anuncia vacinação de adultos de 30 a 31 anos para a próxima semana

A nova atualização do calendário foi divulgada na tarde desta sexta, 16 (foto: Fiocruz/Divulgação)

A cidade de São Paulo vai vacinar com a primeira dose contra oadultos denas próximas quinta e sexta-feira, 22 e 23, respectivamente. A nova atualização do calendário foi divulgada na tarde desta sexta, 16, pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.Para a próxima semana, a capital fará ade forma escalonada, com um dia por idade. A partir da próxima segunda-feira, 19, será aplicada a primeira dose da vacina em adultos de 34 anos, em ordem decrescente de idade nos dias seguintes. Assim, o sábado, 24, será para a repescagem dos adultos de 30 a 34 anos que não conseguiram se vacinar ao longo da semana.Hoje, a capital paulista termina dea população de 35 anos. No sábado, 17, é a repescagem para a faixa etária entre os 37 e 35 anos.