Mega-Sena acumula e pode sortear R$ 75 milhões neste sábado (17/7)

É o segundo maior sorteio da modalidade em 2021 (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Mega-Sena acumulou pela sete vez consecutiva e sorteia, neste sábado (17/7), um prêmio de cerca de, pelo concurso 2391, o segundo maior da modalidade em 2021. O sorteio será realizado a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA.

Ospodem jogar até as 19h do dia do sorteio em lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Os clientes do banco Caixa podem fazer apostas pelo Internet Banking CAIXA. Cada aposta simples tem o valor de R$ 4,50.

Se apenas uma pessoa for sorteada com o prêmio da faixa principal e aplicar todo o valor na Poupança CAIXA, ela receberá R$ 180 mil de rendimento no primeiro mês.

Maior prêmio

O concurso 2376 foi o que deu o maior prêmio deste ano. Realizado em 29 de maio, o prêmio total foi de R$ 94,6 milhões, com duas apostas vencedoras, uma de Maceió (AL) e a outra de São Paulo (SP), totalizando R$ 47,3 milhões para cada apostador.

Bolão CAIXA

Uma forma de aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena é participando do Bolão CAIXA. Basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país.

Quando registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada um dos apostadores e eles podem resgatar sua parte do prêmio indivudualmente. O valor mínimo dos bolões é de R$ 10 e cada cota deve ter o valor mínimo de R$ 5. É possível fazer um bolão de, pelo menos, duas a no máximo 100 cotas.

Os participantes também podem obter as cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas, solicitando ao atendente a quantidade de cotas e guardando o recibo para conferência no dia do sorteio. Segundo a CAIXA, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, dependendo da lotérica.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.