Terceiro caso da variante Delta é confirmado na cidade do Rio

Variante Delta é mais transmissível que as demais e se tornou dominante em vários países (foto: NIAD)

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta sexta-feira (16/7) o terceiro caso decausado pelana cidade. Trata-se de uma mulher de 72 anos, com comorbidades, que vive em Campo Grande, na zona oeste. Segundo a secretaria, ela apresentou um quadro gripal leve e já está curada.Antes dela, dois homens, um de 27 anos e outro de 30 anos, já tinham sido diagnosticados com a variante. A secretaria informou que as pessoas que tiveram contato com osestão sob monitoramento. Na última quinta-feira, o secretário de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que a Delta já está em circulação no Rio.Surgida na Índia, a variante Delta é mais transmissível que as demais e, em todos os países em que foi identificada, acabou rapidamente se tornando dominante.