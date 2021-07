DJ Ivis é preso no Ceará por lesão corporal à esposa

DJ Ivis é preso no Ceará após agredir a esposa (foto: Reprodução/Instagram) Camilo Santana (PT), anunciou nesta quarta-feira (14/7) a prisão de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis. Ele estava sendo investigado por lesão corporal após agredir a mulher, Pamella Holanda, que publicou os vídeos em suas redes sociais. O governador do Ceará,(PT), anunciou nesta quarta-feira (14/7) a prisão de Iverson de Souza Araújo, o. Ele estava sendo investigado por lesão corporal após agredir a mulher,, que publicou os vídeos em suas redes sociais.









Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido. %u2014 Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 14, 2021







Entenda o caso

Vídeos de uma câmera de segurança interna flagraram agressões cometidas pelo DJ contra a mulher, Pamella Holanda, no apartamento onde moravam, em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. As imagens, que mostram socos, tapas e puxões de cabelo, foram divulgadas por ela nas redes sociais no último domingo (11/7).





A Polícia Civil do Ceará instaurou um inquérito policial para investigar o caso de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, registrado no dia 3 de julho, em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, e que as agressões ocorreram no dia 1º, porém, a vítima só registrou o caso no dia 3, não sendo possível o flagrante.





Desde o dia do registro da ocorrência, a PC-CE solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Desde então, o caso segue em investigação. Segundo a Polícia Civil, as imagens das câmeras do circuito interno da residência de Ivis e Pamella, que mostram as agressões, não tinham sido apresentadas anteriormente.





Em suas redes sociais, DJ Ivis divulgou um posicionamento em vídeos e expôs um boletim de ocorrência contra Pamella registrado no último dia 13 de março, com a alegação de chantagem e agressões. No Instagram, o DJ disse que os vídeos não estão sendo publicados na íntegra. "Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse a esse extremo. Nada vai justificar a reação que eu tive, mas eu não aguentei mais ameaças", disse.