Imperial College: Brasil tem menor taxa de transmissão de covid desde novembro

O País segue sendo um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus (foto: Marcos Viera/EM)

A taxa de transmissão deno Brasil caiu para 0,88 na semana passada e chegou ao seu menor índice desde novembro de 2020, quando o número era de 0,68, apontam dados do Imperial College, de Londres. Ainda com o cenário de melhora, o País segue sendo um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.O Imperial College aponta que, embora permaneçam altos, os números da pandemia noestão caindo há cerca de três semanas - o que pode ser considerado um reflexo do avanço da campanha de vacinação, que começa a acelerar o ritmo no País.Na terça-feira (13/7), segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil ultrapassou a marca dos 40% vacinados com ao menos a primeira dose contra a covid-19. Já aqueles que têmcompleta - ou seja, que receberam duas doses ou dose única - são 14,85% da população.Ao mesmo tempo, foram registradas 1.613 novas mortes pela covid-19 na terça-feira. A média semanal de, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.273. A última vez que o País teve o índice nesse nível foi em 1º de março, quando a média móvel de mortes chegou a 1.223.Ao todo, o Brasil registra 535.924 mortos e 19.152.065positivos da doença. É o segundo País com maior número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de infecções, atrás dos Estados Unidos e da Índia.