Prêmio da Mega-Sena acumula e chega a R$ 65 milhões

Prêmio da Mega Sena acumulou e será sorteado na quarta (14/7) (foto: Reprodução/Internet/DCI) Mega-Sena acumulou pela sexta vez seguida, depois do sorteio do último sábado (10/7) do concurso 2.389 da Mega-Sena, realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O prêmio acumulou e agora está em R$ 65 milhões. Mas o que fazer com tanto dinheiro? Veja a seguir algumas opções. acumulou pela sexta vez seguida, depois dodo último sábado (10/7) do concurso 2.389 da Mega-Sena, realizado no EspaçoCaixa, no terminal Rodoviário Tietê, em. O prêmio acumulou e agora está em R$ 65. Mas o que fazer com tanto dinheiro? Veja a seguir algumas opções.

Para quem desejar investir o dinheiro, ele pode ser aplicado na poupança. De acordo com os cálculos do simulador do Banco Central, no primeiro mês o rendimento tende a chegar a R$ 131,2 mil.

O sorteio do prêmio acumulado será realizado nesta quarta-feira (14/7), a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e terá transmissão, ao vivo, pelas redes sociais das Loterias Caixa (Facebook e YouTube).

Quem tiver interesse em concorrer a esta bolada pode apostar até 19h de quarta, nas lotéricas de todo o Brasil, e também no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixa. Os clientes da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.