Entrada de viajantes brasileiros nos Estados Unidos deve continuar suspensa

Um funcionário da Casa Branca revelou à agência de notícias Reuters que a suspensão das regras atuais deve levar algum tempo, já que os grupos de trabalho vão precisar de tempo para avaliar a situação.





“Ainda que não estejamos reabrindo as viagens hoje, esperamos que os experts destes grupos de trabalho possam nos ajudar a mostrar o caminho adiante, com o objetivo de reabrir as viagens internacionais com parceiros-chave, quando for determinado que é seguro fazê-lo”, afirmou o governo norte-americano.





Segundo as autoridades, “todas as decisões vão ser integralmente guiadas por análises objetivas e recomendações baseadas na saúde pública (dos americanos) e médicos especialistas.”





Estes grupos de trabalho serão conduzidos pela Casa Branca, o Conselho Nacional de Segurança e o Centro de Controle de Doenças, além de outras agências governamentais.





Pressão pela reabertura





Apesar de não haver prazo para o fim das restrições, alguns setores fazem pressão para que a reabertura do país aos viajantes estrangeiros aconteça o mais breve possível. Comunidades que fazem fronteira com México e Canadá, a Associação de Turismo dos Estados Unidos e as companhias aéreas estão entre eles.





“Os grupos devem trabalhar rapidamente para endossar uma política baseada na ciência que permita aos viajantes totalmente vacinados de viajar para os Estados Unidos o mais rapidamente possível”, afirma a Airlines of America, grupo que reúne empresas como American Airlines, Delta e Southwest.





Além dos brasileiros, existem restrições de entrada, nos Estados Unidos, para passageiros do Reino Unido, 26 países da Europa, China, Índia e África do Sul. Há ainda limitação de viagens por terra nas fronteiras secas com o México e o Canadá.





