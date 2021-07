Promotoras do MPRJ deixam investigação da morte de Marielle

(foto: AFP / Rio de Janeiro Municipal Chamber / Renan OLAZ)

As promotoras de Justiça doSimone Sibilio e Letícia Emile, que faziam parte da força-tarefa que investiga asde Marielle Franco e Anderson Gomes, deixaram os cargos.A informação foi confirmada peloneste sábado (10/7).A TV Globo apurou que as duas promotoras saíram por ''com interferências externas''."O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) confirma que as promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile optaram voluntariamente por não mais atuar na força-tarefa que investiga o caso Marielle Franco e Anderson Gomes", informou a nota.Ainda segundo a o órgão, a ''Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ reconhece o empenho e a dedicação das promotoras ao longo das investigações, que não serão prejudicadas.''O MP ainda informou queem breve osdos substitutos.Ainda de acordo com a reportagem, o atrito começou quando a viúva do ex-capitão do Bope, Adriano da Nóbrega - policial acusado de envolvimento em milícia e morto em 2020 -, quis fazer uma delação premiada.As promotoras estiveram à frente da investigação que levou a prisão de integrantes do grupo de Adriano. Porém elas investigavam se ele tinha informações sobre os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson.Segundo a reportagem, elas teriam identificado inconsistências no relato. Mas a delação continuou a ser analisada por promotores de outra área do Ministério Público.