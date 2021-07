Enfermeira não aplica vacina e é afastada da função no Paraná; veja vídeo

Mais um caso de falsa aplicação de vacina aconteceu no Paraná, nesta sexta-feira (foto: Reprodução redes sociais )





Veja o vídeo:





Em entrevista para a RIC Record TV, Josiane Oliveira, de 40 anos, conta que o marido a acompanhou na vacinação e fez as imagens. Foi ele que questionou a enfermeira sobre a não aplicação do imunizante.





Segundo Josiane, após a reclamação, a profissional de saúde pegou outra seringa e aplicou corretamente a vacina.





“Meu marido olhou e nessa segunda vez ela aplicou mesmo. Mas a enfermeira ficou tão nervosa que quase não conseguiu abrir a tampinha da seringa nessa segunda aplicação. … Me senti lesada, é um descaso com o ser humano. Se aconteceu comigo, pode acontecer com pessoas mais simples, que não tem conhecimento”, disse.





Afastamento e sindicância





A Prefeitura do município de Cambé se pronunciou sobre o caso de Josiane e de mais uma pessoa no Facebook. Segundo a postagem, as enfermeiras envolvidas na falsa aplicação de vacina foram afastadas das funções. Além disso, o prefeito abriu uma sindicância para apurar os fatos e buscar responsabilização administrativa e criminal delas em caso de comprovada má fé.





“A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, reitera que a determinação para a equipe de aplicação é de mostrar ao cidadão o frasco com a vacina com lote e data de validade, a seringa cheia antes da aplicação e a seringa vazia após a vacina ser aplicada”, diz um trecho da nota.





A prefeitura pede ainda que as pessoas que estão indo se vacinar fiquem atentas e confiram se o protocolo está sendo seguido pelas equipes de saúde.

Umafoi flagrada fazendodena cidade de Cambé, localizada na Região Norte do estado do, nesta sexta-feira (9/7). No vídeo, é possível ver que a profissional de saúde coloca a seringa no braço de uma senhora, mas não aplica o conteúdo com a vacina.