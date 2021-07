Enfermeira enfia agulha em paciente e não aplica vacina contra COVID; veja

Nas imagens, a enfermeira insere a agulha no braço da pessoa, mas não injeta o líquido do imunizante (foto: Material cedido ao Correio)

Uma profissional de saúde foi flagrada, em vídeo, não aplicando a vacina contra a COVID-19 em uma paciente, no Parque da Cidade, em Brasília. Nas imagens, a enfermeira insere a agulha no braço da pessoa, mas não injeta o líquido do imunizante. Uma profissional de saúde foi, em, não aplicando acontra aem uma paciente, no Parque da Cidade, em Brasília. Nas imagens, a enfermeira insere a agulha no braço da pessoa, mas não injeta o líquido do imunizante.





O flagrante foi no drive-thru do parque. Quem gravava o vídeo, ao perceber, comenta, apontando para a injeção "não aplicou." A profissional, então, injeta novamente a vacina no braço da paciente.







A pessoa fazendo as imagens lamenta "nossa, vai ter que furar de novo." Da segunda vez, é possível ver que a vacina é injetada na paciente, a bordo de um carro preto. Depois da aplicação, a enfermeira mostra a injeção vazia para quem estava gravando o vídeo.





Não há confirmação, ainda, de que dia as imagens foram feitas. É possível inferir que o vídeo foi gravado neste mês ou em junho, pelas bandeirinhas típicas do período de festas juninas nas tendas atrás da enfermeira.





Procurada pelo Correio, a Secretaria de Saúde respondeu que "todas as denúncias formalizadas por meio da Ouvidoria são apuradas e as providências tomadas de acordo com o resultado das investigações e levando em conta, sempre, o embasamento legal." A pasta não informou, porém, se a enfermeira já foi identificada nem qual pode ser a punição, nesse caso.





A reportagem também procurou a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), mas ainda não recebeu retorno.