Saiba quem é agora o brasileiro mais rico

Saverin tem 39 anos e foi o cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg (foto: Reprodução/Facebook) bilionário. Segundo lista da revista Forbes, divulgada nesta terça-feira (6/7), a fortuna de Eduardo Saverin bateu os US$ 19,4 bilhões, ultrapassassando os US$ 19 bilhões de Jorge Paulo Lemann, e se tornando o brasileiro mais rico. O Brasil tem um novo maior. Segundo lista da revista Forbes, divulgada nesta terça-feira (6/7), a fortuna de Eduardo Saverin bateu os US$ 19,4 bilhões,os US$ 19 bilhões de Jorge Paulo Lemann, e se tornando o brasileiro mais rico.









O brasileiro viu a fortuna se expandir com a abertura do capital do Facebook — em que tinha participação minoritária. Ele entrou na lista dos bilionários da Forbes ainda em 2011. Com o lançamento do fundo de risco B Capital, em 2015, Saverin apostou na carreira de investidor, em que atua até o momento.





Crise?





Como em outras crises na história da humanidade, a pandemia de covid-19 — que provocou incontáveis tragédias ao redor do planeta — acabou “gerando” mais bilionários. Segundo a Forbes, o período gerou 2,755 bilionários mundo afora (um número com mais 660 bilionários do que no mesmo período anterior à pandemia).





No Brasil, foi o momento em que mais quatro nomes entraram na lista: Jacob, David, Alberto e Esther. Os irmãos são os herdeiros de Joseph Safra, dono do Banco Safra, que morreu ano passado. Juntos, os quatro somam US$ 7,8 bilhões em fortuna.





Perdedores?





O novo brasileiro mais bilionário não significa que outros tenham perdido espaço, apenas que tem uma fortuna “menor”. Antes de Saverin, Jorge Paulo Lemann, do 3G Capital era o maior bilionário brasileiro. O segundo lugar ainda lhe rende uma fortuna de US$ 19 bilhões. Pela Rede D’Or, Jorge Moll Filho fecha o podium de bilionários brasileiros com US$ 13,4 bilhões.





Veja a lista do top 10 bilionários brasileiros:

Eduardo Saverin (Facebook): US$ 19,4 bilhões

Jorge Paulo Lemann (3G Capital): US$ 19 bilhões

Jorge Moll Filho (Rede D'Or): US$ 13,4 bilhões

Marcel Telles (3G Capital): US$ 12,7 bilhões

André Esteves (BTG Pactual): US$ 9,9 bilhões

Carlos Alberto Sicupira (3G Capital): US$ 9,8 bilhões

Rubens Ometto (Cosan): US$ 9,2 bilhões

Irmãos Safra (Banco Safra): US$ 7,8 bilhões

Alexandre Behring (3G Capital): US$ 7,2 bilhões

Alceu Feldmann (Fertipar): US$ 6,1 bilhões