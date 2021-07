Salvador suspende 1ª dose de vacina contra covid-19 por falta de estoque

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informou no início da tarde desta terça-feira, 6, que a aplicação da 1ª dose da vacina contra covid-19 foi suspensa por falta dos imunizantes.



Salvador adotou a estratégia de escalonamento da faixa etária com o intuito de adequar o quantitativo de pessoas habilitadas para receber a vacina ao estoque remanescente para evitar a formação de filas. O número significativo de pessoas, porém, provocou transtornos nos postos.



Das cerca de 6.400 pessoas que receberam a 1ª dose dos imunizantes nesta terça-feira na cidade, 3.648 estavam com a faixa etária superior ao público habilitado no dia de hoje, ou seja, mais da metade dos vacinados teve a oportunidade de aderir à campanha em dias anteriores.



A cidade pretende retomar a estratégia de imunização com o recebimento de um novo lote enviado pelo governo federal. O Ministério da Saúde ainda não informou a data em que as vacinas serão encaminhadas à capital baiana.