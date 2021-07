Homem furta roupa de cachorro no portão de casa

Uma cadelinha foi vítima de um furto em Sorocoba, interior de São Paulo. Uma câmara de segurança flagrou o momento em que um homem passa na rua, para no portão e pega a roupinha que a cachorra vestia dentro de casa. O caso aconteceu na sexta-feira 0(2/7).

No, é possível ver que o homem se aproxima fazendo carinho na cadelinha, é quando ele se aproveita para retirar a roupa. Nina estava vestida com um moletom, por causa do frio.