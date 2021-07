Cirurgia feita pelo Papa Francico é comum, mas tem riscos

O tipo de cirurgia a que se submeteu o papa Francisco neste domingo, 4, é considerada comum principalmente em pacientes mais velhos, mas apresenta riscos, afirmam especialistas.



A estenose diverticular, espécie de estreitamento no intestino, apresenta diversas manifestações clínicas. O envelhecimento do tecido leva ao aparecimento de pequenas bolsas, os divertículos, que são pontos de fraqueza. Pode não ter nenhum sintoma associado, mas se há evolução, o paciente tem dificuldade para evacuar, alteração nas fezes e aumento de riscos de obstrução intestinal.



Paulo Gustavo Kotze, coloproctologista dos hospitais Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, de Curitiba, também explica que a doença pode evoluir para uma inflamação maior, a diverticulite. "Ocorre quando há muitas perfurações dessas bolsinhas. A depender de seu grau, pode causar infecções mais severas, como uma perfuração maior que leva à peritonite, uma inflamação geral", afirma.



Kotze explica ainda que toda cirurgia no intestino grosso é considerada de média para alta complexidade. "Quando temos uma junção intestinal, é possível ter risco de vazamento, ou infecção local pós-operatória."



Recuperação



A cirurgia laparoscópica, menos invasiva, apresenta a melhor condição de recuperação. O paciente geralmente sente menos dor, e recupera as funções vitais mais rápido. Já a cirurgia aberta pode trazer dor associada, por ter trauma local maior, explicam os especialistas. O Vaticano não informou ontem qual foi o tipo de procedimento realizado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.