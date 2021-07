Santa Catarina deve vacinar toda população até fim de agosto, diz governador

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), anunciou, via redes sociais, que o calendário de vacinação no Estado será antecipado. De acordo com ele, toda a população adulta de Santa Catarina deve receber ao menos a primeira dose da vacina contra covid-19 até o final de agosto.



"Vamos antecipar o calendário de vacinação contra a covid-19 por idades. Todos os catarinenses com 18 anos ou mais receberão a primeira dose até agosto", declarou. A notícia também foi repercutida por sua vice-governadora Daniela Cristina Reinehr (sem partido). Apoiadora do governo, Reinehr atribui a antecipação do calendário ao Executivo, "que segue acelerando o fornecimento de doses ao nosso Estado", afirmou.



Nesta tarde, também via redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou a distribuição de vacinas que deve ser iniciada nos próximos dias. "Cerca de 8 milhões de doses de vacinas serão distribuídas aos Estados e DF nos próximos três dias. Janssen (3 milhões), Pfizer (2,1 milhões), e AstraZeneca/Fiocruz (2,8 milhões)", publicou o ministro.