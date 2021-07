Em São Bernardo do Campo, quem escolhe vacina será colocado no fim da fila

Vacinação em São Bernardo do Campo: prefeito vai colocar no fim da fila quem escolher marca (foto: Reprodução/Prefeitura de São Bernardo do Campo)

Em todo o Brasil, a campanha de vacinação contra a COVID-19 tem entre seus personagens aqueles que escolhem receber uma determinada marca de imunizante. Em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, o prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou uma medida na noite desta quarta (30/6) para impedir o comportamento irresponsável.





A regra é: aquele que recusa uma determinada fórmula vai assinar umno qual será colocado no fim da fila de imunização. Caso haja recusa, duas testemunhas, no caso profissionais de saúde, vão firmar o documento.“A partir de amanhã (quinta, 1º/7), quem se recusar a tomar a vacina que está disponível naquele posto vai ser submetido um documento para que você assine. Se você se recusar a assinar, duas testemunhas que estão trabalhando assinarão dando fé. Essas pessoas que se recusarem a tomar vacina no dia serão submetidas para ode imunização”, afirmou Orlando em transmissão ao vivo no Facebook. Segundo o prefeito, só em São Bernardo do Campo 200 pessoas não quiseram tomar a vacina disponível nos centros de saúde da cidade nessa terça (29/6).“Ninguém nunca pediu marca de vacina. Por que agora, na maiorda humanidade, as pessoas estão escolhendo? Não tem cabimento, porque a gente tem estrutura preparada”, disse.“É um direito seu, aqui ninguém faz nada obrigado, mas também é direito nosso colocá-lo no fim da fila”, completou o prefeito tucano.São Bernardo do Campo vacina pessoas a partir dos 40 anos nesta quinta. A cidade do interior paulista soma 80.724 casos confirmados e 2.842 mortes por COVID-19 até esta quarta.