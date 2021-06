Estado de São Paulo terá pedágio mais caro a partir de 1º de julho

São Paulo, 26/06/2021 - A Agência Reguladora de Transporte (Artesp) autorizou um reajuste de 8,05% nas tarifas de pedágio no estado de São Paulo. O aumento começa a valer a partir da próxima quinta-feira, dia 1 de julho.



A decisão, publicada no diário oficial da última sexta-feira, dia 25, aponta um reajuste baseado na correção da inflação pelo IPCA, entre junho de 2020 e maio de 2021.



Entre as concessionárias autorizadas a reajustar suas tarifas estão: Autoban, Ecovias, Intervias, ViaOeste, Tamoios, RodoAnel, Rodovias do Tietê, Ecopistas e outras.



Com a mudança, o pedágio Riacho Grande/Piratininga (Km 31 da Anchieta/ Km 32 da Imigrantes) passa a custar R$ 30,20. O valor atual é de R$28.