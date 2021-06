Ocupação de UTIs na Grande São Paulo cai para abaixo de 70%, diz secretário

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, apresentou, nesta quarta-feira (30), dados que apresentaram uma diminuição da taxa de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado. De acordo com o secretário, o território paulista está com uma taxa de ocupação de 74,8% e, na Grande São Paulo, de 68,9%. Segundo Gorinchteyn, a última vez que a taxa de ocupação em UTI do Estado esteve abaixo de 75% foi no dia 1º de março passado.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o secretário pontua que, na semana passada, as quedas nos índices se expressavam na diminuição de internações em UTIs. No entanto, nesta semana, a diminuição se mantém concomitante à redução em internações em enfermarias. Na avaliação de Gorinchteyn, a diminuição corresponde ao avanço da vacinação em território paulista. Conforme dados da secretaria, hoje é o terceiro dia consecutivo em que o Estado contabiliza menos de 10 mil pacientes internados em UTI por covid-19, com 9.778 internações.



Além da internação, o secretário pontuou que houve diminuição também nas mortes e número de casos por covid-19 no Estado. De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra diminuição na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 11,8% em novos casos, de 3,9% em novos óbitos e de 10,8% de novas internações. Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos diminuíram 12,5%, novos óbitos, 5,5% e novas internações, 11,2%.



O Estado de São Paulo registrou, entre terça-feira (29) e esta quarta-feira (30), 7.762 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 744 óbitos pela covid-19. Ao todo, o Estado contabiliza até, nesta quarta, 3.727.348 casos confirmados e 127.681 mortes.