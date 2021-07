Brasil volta a registrar mais de 2 mil vítimas da COVID-19 em 24h

O Estado de São Paulo mantém o alto número de mortes pelo coronavírus, registrando 744 novas vítimas nesta quarta (foto: Túlio Santos/EM)

O Brasil voltou a ultrapassar a marca de 2 mil mortes diárias pela, registrando 2.127 novas vítimas da doença nesta quarta-feira, 30, após apresentar queda nos últimos dias. A média semanal de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.572, abaixo dos 1.603 da véspera.Nesta quarta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 47.038. No total, o Brasil tem 518.246 mortos e 18.559.164 casos da doença, a segunda nação com mais óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos.Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 16,8 milhões de pessoas se recuperaram da doença.O Estado de São Paulo mantém o alto número de mortes pelo, registrando 744 novas vítimas nesta quarta. Outros seis Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Minas Gerias (281), Paraná (201), Rio de Janeiro (133), Goiás (125), Rio Grande do Sul (118) e Bahia (106).O balanço deé resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 43.836 novose mais 2.081pela COVID-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 18,5 milhões de pessoas infectadas e 518.066 óbitos.Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa d