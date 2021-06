Moderna diz que sua vacina foi eficaz contra variante delta em teste laboratorial

A vacina contra a covid-19 da farmacêutica Moderna produziu resposta imunológica contra a variante delta do coronavírus em testes laboratoriais, segundo informou a companhia nesta terça-feira, dia 29. Além desta cepa, identificada pela primeira vez na Índia e que tem preocupado governos por sua capacidade de transmissão, a pesquisa mostrou que o imunizante da Moderna foi eficaz contra outras cinco variantes.



A metodologia utilizada para a pesquisa foi a mesma de testes clínicos anteriores para conferir a eficácia da vacina da Moderna contra as cepas britânica e sul-africana, disse a farmacêutica norte-americana, que também afirmou estar buscando uma "estratégia de desenvolvimento clínico" para que sua vacina siga eficaz contra a covid-19, à medida que novas cepas surgem.



"Enquanto buscamos derrotar a pandemia, é fundamental que sejamos proativos à medida que o vírus evolui. Continuamos comprometidos em estudar as variantes emergentes, gerando dados e compartilhando-os assim que estiverem disponíveis", afirmou o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, no comunicado divulgado pela empresa.