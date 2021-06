Conselho de Ética da Câmara do Rio aprova cassação do vereador Dr. Jairinho

Dr. Jairinho foi preso acusado da morte do menino Henry Borel, de 4 anos (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade nesta segunda-feira (28/6) o relatório que pede a cassação do vereador, que está preso acusado da morte do menino Henry Borel , de 4 anos. O relatório será apreciado pelo Plenário na próxima quarta-feira (30/6), quando serão necessários 34 votos dentre os 51 vereadores que compõem a Casa para confirmar a cassação.O relator do processo, Luiz Ramos Filho (PMN), pediu a cassação de Jairinho por quebra de decoro parlamentar. "Nenhum vereador gostaria de estar aqui, julgando um caso tão triste, a morte de uma criança . O relatório foi embasado no inquérito policial, nos depoimentos das testemunhas e nas provas técnicas. Procuramos fazer um trabalho imparcial, com base nos fatos", disse o vereador.Jairinho e a namorada,, mãe de Henry, estão presos desde abril deste ano acusados da morte do menino . Eles se tornaram réus pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura de incapaz, coação de testemunhas e fraude processual. Ambos negam as acusações.