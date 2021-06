Brasil recebeu neste domingo remessa de mais 936 mil doses da vacina da Pfizer

O Brasil recebeu neste domingo mais um lote de vacinas contra a covid-19 da Pfizer. Segundo informou o Ministério da Saúde, uma remessa de 936 mil doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, nesta manhã.



Com isso, a Pfizer forneceu um total de 2,4 milhões de doses do imunizante ao Brasil em menos de uma semana, segundo o ministério. Na terça-feira, 22, foram 529 mil vacinas entregues e, na quinta, 24, mais 936 mil doses.



Ao todo, segundo dados divulgados pelo Ministério, já foram distribuídas mais de 10,6 milhões de unidades do imunizante da Pfizer para os Estados e Distrito Federal.



Janssen



Ontem, também chegaram ao Brasil mais 942 mil doses da vacina da Janssen, que se somaram ao lote de mais de 2 milhões de unidades do imunizante doados pelos Estados Unidos na sexta-feira. A vacina da Janssen é aplicada em dose única. Além da doação, o Brasil também recebeu, na semana passada, 1,8 milhão de doses do mesmo imunizante que fazem parte de um contrato de 38 milhões de doses entre a farmacêutica e o governo federal.