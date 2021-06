Movimento suprapartidário lança campanha pró-impeachment de Bolsonaro

A campanha pretende pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a acolher o superpedido de impeachment do presidente da República, que deve ser protocolado por um grupo amplo e suprapartidário de parlamentares nesta quarta-feira (foto: Reprodução/Superimpechment.org)





Reforçada pelas denúncias de irregularidades envolvendo a compra da Covaxin, apresentadas à CPI da COVID no Senado nesta sexta-feira (25/6), já está no ar a campanha Superimpeachment de Bolsonaro, lançada por diversas organizações da sociedade civil, movimentos cívicos e artistas.

Destina-se a pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a acolher o superpedido de impeachment do presidente da República, que deve ser protocolado por um grupo amplo e suprapartidário de parlamentares nesta quarta-feira.

Esse pedido unificará todos os 121 pedidos anteriores, não apreciados por Lira, e inclui pelo menos 21 possíveis crimes de responsabilidade.





Por meio do site da campanha , cidadãos poderão enviar e-mails diretamente ao presidente da Câmara, demandando ação imediata.

A iniciativa é do Acredito, Agora, Bancada Ativista, Muitas, Ocupa Política, CMP, Instituto Marielle Franco, MTST, Nossas, Ocupa Política, UNE e 342 Artes. A campanha está aberta à inclusão de novas organizações e movimentos.





O movimento ganhou força com os novos desdobramentos da CPI da COVID no Senado, especialmente após o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), entrar no centro das apurações sobre supostas irregularidades da Covaxin. A CPI mostrou que Bolsonaro tomou conhecimento do escândalo da vacina com propina.