Caixa de Advogados de Minas lança mentoria on-line

Monitorias possibilitam troca de experiências e networking (foto: Pexels/Anna Shvets)

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA-MG) disponibiliza serviço de mentoria on-line para público externo. É uma oportunidade de compartilhamento de conhecimento e network tanto para os mentores quanto para os estudantes e profissionais participantes.

O projeto foi idealizado pelo advogado Joel Moreira, do CAA-MG, a partir do Congresso Digital Conexão e Advocacia, tendo como objetivo principal inserir advogados no âmbito digital. “A plataforma é um espaço de conexão e compartilhamento do conhecimento com quem precisa desse conhecimento”, declara Moreira.

Qualquer estudante ou profissional que deseje aprofundar seus conhecimentos pode participar.



Cada sessão de mentoria tem duração total de uma hora e o valor é estipulado pelo profissional que se cadastra como mentor, podendo variar entre R$ 99, R$ 199 e R$ 299.



Os horários são agendados com o mentor de escolha.

Para se tornarem mentores, os profissionais precisam se cadastrar no portal, preencher um formulário e passar pela curadoria da CAA. Caso aprovados, passam a fazer parte do quadro de mentores da plataforma.



O profissional deve ter no mínimo concluído a graduação para se cadastrar e possuir efetivamente as habilidades e competências declaradas ao se registrar.





"As mentorias despertam o sentimento de pesquisadores e questionadores que todos somos, mas que de alguma forma não é revelado dentro das salas de aula. Assim, temos a oportunidade de nos aproximar de professores e alunos interessados em organizar seus projetos de pesquisa no TCC/Monografia, no Artigo ou na Pós-Graduação", reforça a mentora Mayra Thais Andrade Ribeiro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina