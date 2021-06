Neto de 16 anos toma lugar da 'vovó do crack', que está presa desde maio

(foto: Divulgação/PCDF)

Nesta terça-feira (22/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)um jovem de 16 anos em flagrante, por tráfico de drogas em uma comunidade de Brasília. Oé neto da conhecida “vovó do tráfico”, que está presano Presídio Feminino do DF por tráfico de drogas.