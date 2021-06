Mulher é libertada após ser feita refém por homem armado com faca, no Rio

Uma mulher de 24 anos que havia sido feita refém por um rapaz armado com uma faca, dentro de uma casa na Ilha do Governador, zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira, 21, foi libertada pela Polícia Militar às 15h45, sem ferimentos.



O rapaz, cujo primeiro nome é João e que, segundo o Corpo de Bombeiros, teria distúrbios mentais, foi preso e encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador), onde o caso será registrado.



O episódio aconteceu na rua Professor Hilário da Rocha, na área chamada Tauá, e a vítima foi identificada como Maria dos Santos. Ela seria amiga do autor do crime, de quem ficou refém por cerca de uma hora.



O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar negociou a rendição do rapaz, que também saiu ileso.