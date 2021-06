Sem matéria-prima, Butantan paralisa produção da CoronaVac

Produção da CoronaVac pelo Butantan depende de insumos importados (foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP- 19/4/21 ) Butantan paralisou a produção do imunizante contra a COVID-19, e aguarda o recebimento de mais uma remessa do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), importado da China. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, o novo carregamento de insumos só deve chegar ao Brasil na próxima semana, em 26 de junho. Após entregar mais 2,2 milhões de doses da vacina CoronaVac, as últimas produzidas a partir do lote de insumos recebido ainda em maio, o Institutodo imunizante contra a COVID-19, e aguarda o recebimento de mais uma remessa do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), importado da China. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, o novo carregamento de insumos só deve chegar ao Brasil na próxima semana, em 26 de junho.





“Nós vamos receber agora, no próximo dia 26, portanto na semana que vem, 6 mil litros do IFA, insumo para a vacina CoronaVac, a vacina do Butantan. Isso significa 10 milhões de doses da vacina”, informou Doria na entrega das 2,2 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde.









Normalmente, o Butantan precisa de cerca de 20 dias para produzir a CoronaVac a partir da chegada dos insumos. A produção da vacina passa pelos processos de envasamento, rotulação e checagem dos lotes. Com a chegada do IFA em 26 de junho, o diretor do instituto, Dimas Covas, acredita ser possível fazer novas entregas da CoronaVac ao governo federal no mês que vem.





"A partir de 15 de julho, nos pretendemos iniciar a distribuição desse lote [de 10 milhões de doses]", informou Covas. Ao todo, o instituto paulista já entregou 52,2 milhões de doses da CoronaVac.









Desde o início da produção do imunizante no país, o Butantan precisou paralisar o processo mais de uma vez devido a falta de insumos, que são importados da China.